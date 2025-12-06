2 Broke Girls
Folge 19: Angriff des Killer-Apartments
21 Min.Ab 12
Randy will das erste Mal bei Max übernachten. Doch die heruntergekommene Wohnung birgt Gefahren, und so tritt er schon am nächsten Morgen in einen rostigen Nagel. Und das ist nicht die einzige Katastrophe, die passiert ... Caroline versucht indes eine Schanklizenz für die Bar zu bekommen.
