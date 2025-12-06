2 Broke Girls
Folge 5: Der Mietbetrug
21 Min.Ab 12
Für Max und Caroline tut sich die Hölle auf: Han nötigt seine Mitarbeiter zu einem gemeinsamen Abend und lockt sie in einen "Escape Room". Den Raum mit dem Thema "Alice im Wunderland" können sie nur verlassen, wenn sie gemeinsam einige Rätsel lösen. Allerdings zeigt sich Caroline, die am meisten über die Geschichte weiß, wenig kooperativ. Sie hat herausgefunden, dass Max jahrelang zu viel Miete von ihr kassiert hat und ist nun stinksauer ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen