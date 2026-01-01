2 Broke Girls
Folge 9: All That Jazz
21 Min.Ab 12
Ein legendärer Jazz-Club, den Earl einst mitbegründet hat, feiert sein Jubiläum, zu dem auch seine alte Band The Early Birds spielt. Doch ausgerechnet der betagte Bandleader ist nicht eingeladen. Max und Caroline machen sich auf den Weg, um die Inhaberin und Earls Ex-Liebhaberin Ruby zu bitten, ihre Meinung zu ändern ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
