2 Broke Girls
Folge 17: Junge oder Mädchen
21 Min.Ab 12
Caroline will das Geld, das sie für den Film bekommt, in das Geschäft stecken. Max hat auch schon eine Idee, wohin sich der Cupcake-Laden entwickeln könnte: Sie will neben den Küchlein auch Cocktails verkaufen. Carolines Vater hält allerdings nicht viel davon ... Sophie und Oleg wollen indes feierlich das Geschlecht ihres Babys verkünden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen