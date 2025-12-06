Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Junge oder Mädchen

ProSiebenStaffel 5Folge 17
Junge oder Mädchen

Folge 17: Junge oder Mädchen

21 Min.Ab 12

Caroline will das Geld, das sie für den Film bekommt, in das Geschäft stecken. Max hat auch schon eine Idee, wohin sich der Cupcake-Laden entwickeln könnte: Sie will neben den Küchlein auch Cocktails verkaufen. Carolines Vater hält allerdings nicht viel davon ... Sophie und Oleg wollen indes feierlich das Geschlecht ihres Babys verkünden.

