Folge 14: Der verwettete Arsch
Caroline und Max sind immer noch in Hollywood. Die Vorbereitungen für den Film über Carolines Leben kommen gerade in Gang: Ein Treffen mit den Drehbuchautoren steht an. Wie sich herausstellt, wollen sie jedoch Max' Figur aus dem Streifen streichen ... Deren neuer Freund, der attraktive Anwalt Randy, will Caroline indes verkuppeln. Er stellt ihr Bob vor - der hat zwar hilfreiche Kontakte in der Branche, doch er könnte ihr Großvater sein ...
