2 Broke Girls - Staffel 5, Folge 11
Death Bitch Forever

21 Min. Ab 12

Max und Caroline ergattern Jobs auf einer Games Convention. Statt jedoch nur am Rande in knappen Kleidern zu tanzen, stehen die beiden bald im Mittelpunkt des Interesses: Wie sich herausstellt, hat ein Freund von Han ein Computerspiel entwickelt, in dem ein Ebenbild von Max die Hauptrolle spielt - die Figur namens Death Bitch schlachtet sich durch ein fantastisches Land, und an ihrer Seite ist ein Wesen, das Caroline zum Verwechseln ähnlich sieht ...

