2 Broke Girls
Folge 2: Der Saftladen
21 Min.Ab 12
Bei Caroline und Max zu Hause ist die Dusche völlig hinüber. Da kommt es den beiden sehr gelegen, dass Han sie zu einem Probetag in seinem angesagten Fitnessstudio einlädt. Die Mädchen sind nicht nur von den sanitären Anlagen dort begeistert, Caroline findet auch Gefallen an dem Trainer Brian. Um die Vorzüge des Clubs weiterhin genießen zu können, nehmen die beiden einen Job in der Saftbar an ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen