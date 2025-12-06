2 Broke Girls
Folge 7: Der perfekte Lunch
21 Min.Ab 12
Caroline bekommt unverhofft einen Anruf vom Butler ihrer Großmutter Astrid. Die alte Dame ist aus dem Koma erwacht und wünscht nun ihre Enkelin zu sehen. Dummerweise ahnt Astrid nicht, dass die ganze Familie Channing pleite ist - sie hat die unheilvolle Botschaft, die sie erst ins Koma versetzte, vergessen. So darf sie nun keinesfalls die Wahrheit erfahren, und Caroline muss beim Mittagessen zu Astrids Ehren alles tun, um den Schein zu wahren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
