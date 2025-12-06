Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

ProSiebenStaffel 5Folge 13
Folge 13: Neustart in L.A.

21 Min.Ab 12

Max und Caroline fliegen nach Los Angeles, um sich mit einem Filmproduzenten zu treffen, der Carolines Leben auf die Leinwand bringen will. Zwar ist Max' Koffer verloren gegangen, doch ansonsten läuft zunächst alles nach Plan: Die Kellnerinnen haben eine gigantische Suite, und Max lernt im Restaurant einen Anwalt kennen, mit dem sie die Nacht verbringt. Doch am nächsten Tag versauern beide den ganzen Vormittag im Vorzimmer des Produzenten, und das Meeting verläuft im Sande ...

