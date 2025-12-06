Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Keine neuen Freunde

ProSiebenStaffel 5Folge 10
Keine neuen Freunde

Keine neuen FreundeJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 10: Keine neuen Freunde

21 Min.Ab 12

Unverhofft steht eines Abends Max' alte Freundin Becky vor dem Cupcake-Fenster. Dass die beiden sich schon so lange kennen und offenbar viel gemeinsam haben, macht Caroline eifersüchtig. Sie nimmt sich vor, auch neue Freunde zu finden. Tatsächlich lädt Rachael die Bedienung zu einer Party am Wochenende ein. Caroline schleppt Max dorthin - doch bald müssen die beiden einsehen, dass sie Rachael und ihre Freunde lieber nicht näher kennenlernen wollen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen