2 Broke Girls

Das Basketball-Desaster

ProSiebenStaffel 5Folge 8
21 Min.Ab 12

Caroline sucht mal wieder nach neuen Möglichkeiten, den Bekanntheitsgrad des Cupcake-Geschäfts zu steigern. Dazu will sie eigentlich an einem bekannten Food Festival in der Stadt teilnehmen. Doch dann kommt ihr ein Basketballspiel dazwischen, für das sie und Max Freikarten von Olegs Bruder bekommen haben. Nun hofft die Blondine dort in der VIP-Lounge einige Kontakte knüpfen zu können, doch es soll anders kommen ...

ProSieben
