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9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
Folge 12: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist das Burgenland
6 Min.Folge vom 03.08.2026
In der Kurzsendung "So schön ist das Burgenland" gibt es ein Wiedersehen mit den schönsten Plätzen des Landes. Es geht von Schloss Esterhazy und dem Schloss Halbturn zum Leuchtturm von Podersdorf.
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