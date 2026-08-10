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9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
Folge 13: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Wien
5 Min.Folge vom 10.08.2026
Wien einmal anders entdecken: Mit dem Fiaker geht es quer durch die Stadt. Vorbei an Museumsquartier, Secession und Naschmarkt führt die Fahrt bis nach Schönbrunn, zur Kirche am Steinhof und in den Würstelprater. Entlang des Donaukanals geht es weiter, bevor der Ausflug am Wiener Zentralfriedhof endet – eine Tour zwischen Sehenswürdigkeiten, Geschichte und Wiener Lebensgefühl. Bildquelle: ORF
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