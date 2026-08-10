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9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Wien

ORF2Staffel 1Folge 13vom 10.08.2026
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Wien

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9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

Folge 13: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Wien

5 Min.Folge vom 10.08.2026

Wien einmal anders entdecken: Mit dem Fiaker geht es quer durch die Stadt. Vorbei an Museumsquartier, Secession und Naschmarkt führt die Fahrt bis nach Schönbrunn, zur Kirche am Steinhof und in den Würstelprater. Entlang des Donaukanals geht es weiter, bevor der Ausflug am Wiener Zentralfriedhof endet – eine Tour zwischen Sehenswürdigkeiten, Geschichte und Wiener Lebensgefühl. Bildquelle: ORF

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