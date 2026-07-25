9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist SalzburgJetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze
Folge 15: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Salzburg
6 Min.Folge vom 25.07.2026
Salzburg begeistert mit einzigartigen Landschaften und verborgenen Naturjuwelen. Alexander Holzmann erkundet die schönsten Plätze des Landes – von den Krimmler Wasserfällen über den Tappenkarsee und den Mattsee bis zur Gadaunerer Schlucht im Gasteinertal, die 2024 zum schönsten Platz Österreichs gewählt wurde. Bildquelle: ORF
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