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9 Plätze - 9 Schätze

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Vorarlberg

ORF2Staffel 1Folge 16vom 08.08.2026
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Vorarlberg

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Folge 16: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Vorarlberg

6 Min.Folge vom 08.08.2026

Berge, Seen und Geschichten: Die Kurzsendung lädt zu einem Wiedersehen mit besonderen Orten des Landes ein. Der Blick reicht vom Formarinsee mit der Roten Wand bis zur Bregenzer Oberstadt mit dem Martinsturm – und weiter zu den schönsten Wandergebieten der Region. Bildquelle: ORF

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