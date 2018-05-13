Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Bert baut ... Wohnzimmer!

Kabel EinsFolge vom 13.05.2018
Bert baut ... Wohnzimmer!

Bert baut ... Wohnzimmer!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 13.05.2018: Bert baut ... Wohnzimmer!

75 Min.Folge vom 13.05.2018Ab 12

Bert Bitzer ist zurück! "Abenteuer Leben" zeigt den 55-jährigen unerschrockenen Heimwerker mit seinem neuesten Projekt: Das 50 Quadratmeter Wohnzimmer der Familie ist mehr eine Art Lagerraum. Außerdem klafft in der Wand ein Loch, die Farbe ist schmuddelig, der Fußbodden oll. Kurzum: Das Wohnzimmer wird renoviert. Bert, Gattin Andrea und Schwiegersohn Sascha packen es an! Eine Familie, ein Wohnzimmer, vier Tage Zeit - und ein Budget von 2.000 Euro.

Alle verfügbaren Folgen