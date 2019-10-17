Unternehmer auf SchnäppchenjagdJetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.10.2019: Unternehmer auf Schnäppchenjagd
Zwei Unternehmer, die zwischen Deutschland und der Türkei pendeln. In Istanbul betreiben Emi und Sergio eine Textilfabrik und hoffen dort auf einen großen Produktionsauftrag. Werden sie den Kunden, der extra aus Deutschland angereist ist, überzeugen können und den Deal abschließen? Und: Achims Küchentricks: Käse
