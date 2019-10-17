Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Unternehmer auf Schnäppchenjagd

Kabel EinsFolge vom 17.10.2019
Unternehmer auf Schnäppchenjagd

Unternehmer auf SchnäppchenjagdJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 17.10.2019: Unternehmer auf Schnäppchenjagd

43 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 12

Zwei Unternehmer, die zwischen Deutschland und der Türkei pendeln. In Istanbul betreiben Emi und Sergio eine Textilfabrik und hoffen dort auf einen großen Produktionsauftrag. Werden sie den Kunden, der extra aus Deutschland angereist ist, überzeugen können und den Deal abschließen? Und: Achims Küchentricks: Käse

Alle verfügbaren Folgen