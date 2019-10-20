Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 20.10.2019
Folge vom 20.10.2019: Ein Trucker Babe packt aus und singt: Unterwegs mit Tinka

87 Min.Folge vom 20.10.2019Ab 12

Auch dieser Sonntag steht bei "Abenteuer Leben" im Zeichen der Trucker Babes. Diesmal sitzen wir neben dem 33-jährigen Sonnenschein "Tinka" und begleiten sie zu einem Fotoshooting mit ihrem neuen LKW "Lotte". Und: Auf Achse in China: Der harte Job von Truckerin Guizhi Sun / Auf Schnäppchenjagd im Gebrauchtwaren-Kaufhaus / Was tun? Leckeres Essen für wenig Geld / Aldi vs. Lidl

