Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.10.2019: Ein Trucker Babe packt aus und singt: Unterwegs mit Tinka
87 Min.Folge vom 20.10.2019Ab 12
Auch dieser Sonntag steht bei "Abenteuer Leben" im Zeichen der Trucker Babes. Diesmal sitzen wir neben dem 33-jährigen Sonnenschein "Tinka" und begleiten sie zu einem Fotoshooting mit ihrem neuen LKW "Lotte". Und: Auf Achse in China: Der harte Job von Truckerin Guizhi Sun / Auf Schnäppchenjagd im Gebrauchtwaren-Kaufhaus / Was tun? Leckeres Essen für wenig Geld / Aldi vs. Lidl
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins