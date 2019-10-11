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Abenteuer Leben am Sonntag

China-Gadgets (1)

Kabel EinsFolge vom 11.10.2019
China-Gadgets (1)

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 11.10.2019: China-Gadgets (1)

43 Min.Folge vom 11.10.2019Ab 12

Die einen sind nur kurios und bunt, andere hingegen tatsächlich äußerst praktisch für den Gebrauch zuhause. Unter dem Begriff Küchengadgets kennen wir sie alle. Da die meisten der skurrilen Geräte bekanntermaßen "made in China" sind, haben wir unseren Küchenchef Achim Müller mal ins Mutterland der Gadgets geschickt. Hier soll er sie auf Herz und Nieren testen. Und: Echtzeitkochen Fish & Chips

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