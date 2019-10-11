Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.10.2019: China-Gadgets (1)
43 Min.Folge vom 11.10.2019Ab 12
Die einen sind nur kurios und bunt, andere hingegen tatsächlich äußerst praktisch für den Gebrauch zuhause. Unter dem Begriff Küchengadgets kennen wir sie alle. Da die meisten der skurrilen Geräte bekanntermaßen "made in China" sind, haben wir unseren Küchenchef Achim Müller mal ins Mutterland der Gadgets geschickt. Hier soll er sie auf Herz und Nieren testen. Und: Echtzeitkochen Fish & Chips
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins