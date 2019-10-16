Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.10.2019: Spar-Apps im Test
43 Min.Folge vom 16.10.2019Ab 12
Sparen beim Einkaufen - früher musste man dafür noch Prospekte wälzen und Wochenangebote durchforsten. Heute geht das angeblich alles ganz einfach per App. Aber halten die smarten Programme auch, was sie versprechen? Unser Sparfuchs Daniel hat den Test gemacht. Und: Topftour Kroatien
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins