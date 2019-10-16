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Abenteuer Leben am Sonntag

Spar-Apps im Test

Kabel EinsFolge vom 16.10.2019
Spar-Apps im Test

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.10.2019: Spar-Apps im Test

43 Min.Folge vom 16.10.2019Ab 12

Sparen beim Einkaufen - früher musste man dafür noch Prospekte wälzen und Wochenangebote durchforsten. Heute geht das angeblich alles ganz einfach per App. Aber halten die smarten Programme auch, was sie versprechen? Unser Sparfuchs Daniel hat den Test gemacht. Und: Topftour Kroatien

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