Imbissbudencheck mit Achim und Henry in WienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.10.2019: Imbissbudencheck mit Achim und Henry in Wien
42 Min.Folge vom 15.10.2019Ab 12
Wiener Würstchen und Wiener Schnitzel kennt wohl jeder. Doch was ist ein Beuschel oder eine Blunze? Unsere Tester Achim und Henry wollen das herausfinden und reisen dafür in Österreichs Hauptstadt. Dort werfen sie einen Blick in die Töpfe und entdecken die Vielfalt der Kulinarik in unserem Nachbarland.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins