Abenteuer Leben am Sonntag

Imbissbudencheck mit Achim und Henry in Wien

Kabel EinsFolge vom 15.10.2019
Imbissbudencheck mit Achim und Henry in Wien

Folge vom 15.10.2019: Imbissbudencheck mit Achim und Henry in Wien

42 Min.Folge vom 15.10.2019Ab 12

Wiener Würstchen und Wiener Schnitzel kennt wohl jeder. Doch was ist ein Beuschel oder eine Blunze? Unsere Tester Achim und Henry wollen das herausfinden und reisen dafür in Österreichs Hauptstadt. Dort werfen sie einen Blick in die Töpfe und entdecken die Vielfalt der Kulinarik in unserem Nachbarland.

