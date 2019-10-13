Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 13.10.2019
Abenteuer Leben am Sonntag

87 Min.Folge vom 13.10.2019Ab 12

Die 32-jährige Martina hat ihren LKW Führerschein erst vor ein paar Monaten in München gemacht. Doch das war nicht genug! Kurz danach ist sie nach Australien geflogen und hat dort ein Bootcamp für Road Trains besucht. Sie will mit 60 Meter langen Trucks durch das australische Niemandsland. Dafür hat sie ihren Job als Eventmanagerin geschmissen. Ob sie wirklich eine Chance hat, dauerhaft in Australien Trucks zu fahren, das entscheidet eine finale Prüfung.

