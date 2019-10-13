Die Wüste bebt! Trucker-Lady Martina erobert das OutbackJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.10.2019: Die Wüste bebt! Trucker-Lady Martina erobert das Outback
87 Min. Ab 12
Die 32-jährige Martina hat ihren LKW Führerschein erst vor ein paar Monaten in München gemacht. Doch das war nicht genug! Kurz danach ist sie nach Australien geflogen und hat dort ein Bootcamp für Road Trains besucht. Sie will mit 60 Meter langen Trucks durch das australische Niemandsland. Dafür hat sie ihren Job als Eventmanagerin geschmissen. Ob sie wirklich eine Chance hat, dauerhaft in Australien Trucks zu fahren, das entscheidet eine finale Prüfung.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins