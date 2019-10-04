Da cookste! Weißwurst-BrezelJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.10.2019: Da cookste! Weißwurst-Brezel
43 Min.Folge vom 04.10.2019Ab 12
Mal zur Abwechslung nicht aus Amerika - dafür aus Deutschland: Wir haben eine neue Herausforderung für unsere zwei "Da cookste"-Spezialisten Rudi und Thomas gefunden. Doch diesmal heißt es: Möge der Bessere gewinnen! Wer kann die Mehlschlacht für sich entscheiden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins