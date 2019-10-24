Frag den Henze - Imbissklassiker mal andersJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.10.2019: Frag den Henze - Imbissklassiker mal anders
43 Min.Folge vom 24.10.2019Ab 12
"Fast Food" ist so beliebt, weil wir Menschen einfach zur Bequemlichkeit neigen. Es ist die schnellere und für viele auch die leckerere Variante, denn genau das ist es, was die meisten wollen: billig und viel. Dass es auch ganz anders geht, beweist unser Spitzenkoch Christian Henze, der Imbissklassiker mal ganz neu interpretiert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins