Kabel EinsFolge vom 14.10.2019
43 Min.Folge vom 14.10.2019Ab 12

Wer einen günstigen Gebrauchtwagen sucht, schaut normalerweise im Internet oder geht zum Händler. Aber es gibt auch eine Alternative mit Spannungsfaktor: eine Autoversteigerung. "Abenteuer Leben" besucht eine solche Auktion in Chemnitz. Was landet dort so alles unterm Hammer?

