Abenteuer Leben am Sonntag

Jugend kann nicht kochen Spezial: Königsberger Klopse

Kabel Eins
Folge vom 10.10.2019
Jugend kann nicht kochen Spezial: Königsberger Klopse

Jugend kann nicht kochen Spezial: Königsberger KlopseJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 10.10.2019: Jugend kann nicht kochen Spezial: Königsberger Klopse

43 Min.Folge vom 10.10.2019Ab 12

Auf die Klopse, fertig, los! Saftige Königsberger Klopse mit einer leicht säuerlichen Kapernsauce haben bei uns Lieblingsessen-Status. Laut einer Studie kennen 93 Prozent der Deutschen den Rezeptklassiker. Dürfte doch also gar nicht so schwer sein, diesen nachzukochen, oder? Ob die Jugend es diesmal hinbekommt, Königsberger Klöpse zuzubereiten?

