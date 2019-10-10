Jugend kann nicht kochen Spezial: Königsberger KlopseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.10.2019: Jugend kann nicht kochen Spezial: Königsberger Klopse
43 Min.Folge vom 10.10.2019Ab 12
Auf die Klopse, fertig, los! Saftige Königsberger Klopse mit einer leicht säuerlichen Kapernsauce haben bei uns Lieblingsessen-Status. Laut einer Studie kennen 93 Prozent der Deutschen den Rezeptklassiker. Dürfte doch also gar nicht so schwer sein, diesen nachzukochen, oder? Ob die Jugend es diesmal hinbekommt, Königsberger Klöpse zuzubereiten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins