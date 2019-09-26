JKNK Kartoffelpuffer mit Rahmspinat und pochiertem EiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.09.2019: JKNK Kartoffelpuffer mit Rahmspinat und pochiertem Ei
42 Min.Folge vom 26.09.2019Ab 12
Kann die Jugend Kartoffelpuffer mir Rahmspinat und pochiertem Ei kochen? Unsere Kandidaten geben alles und Chefkoch Achim Müller zeigt, wie es richtig geht!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins