Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 25.10.2019
43 Min. Ab 12

Wenn BBQ-Experte Patrick Ryan den Smoker anmacht, gibt es amerikanische Räucherspezialitäten vom Feinsten: Wildlachs, Burnt Ends und ein Pastrami mit einem Smokering, der einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Patrick verrät, wie jeder die leckeren BBQ-Gerichte nachsmoken kann. Und: D.I.Y. mit Mark Kühler: Blockhaus / GoG Omelette-Burger

