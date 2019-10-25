Top 3 - Leckeres aus dem SmokerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.10.2019: Top 3 - Leckeres aus dem Smoker
43 Min.Folge vom 25.10.2019Ab 12
Wenn BBQ-Experte Patrick Ryan den Smoker anmacht, gibt es amerikanische Räucherspezialitäten vom Feinsten: Wildlachs, Burnt Ends und ein Pastrami mit einem Smokering, der einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Patrick verrät, wie jeder die leckeren BBQ-Gerichte nachsmoken kann. Und: D.I.Y. mit Mark Kühler: Blockhaus / GoG Omelette-Burger
