Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.10.2019: Regionale Klassiker
43 Min.Folge vom 09.10.2019Ab 12
Jeder behauptet von sich, seine (Landes-)Küche ist die beste! "Abenteuer Leben" macht den Test und reist dazu quer durch Deutschland. Was macht das jeweilige regionale Gericht so besonders und warum schmeckt es genau hier am besten? Und: Henze unaufhaltsam / Deutschlands bester Käsekuchen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
