Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.10.2019: Fast Food Hacker
42 Min.Folge vom 08.10.2019Ab 12
Die Profiköchin Sybille Schönberger - ehemals jüngste Sterneköchin - und der Hobbykoch Mergim Muja versuchen, hinter den leckeren Geschmack der Tijuana Street Fries zu kommen. Aber wie wird die mexikanische Variante der Pommes zubereitet und was ist das Besondere an diesem Gericht? Werden es die Fast Food-Hacker schaffen, das Rezept originalgetreu nachzukochen?
