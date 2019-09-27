Hoffmann Spezial: SauerkrautJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.09.2019: Hoffmann Spezial: Sauerkraut
42 Min.Folge vom 27.09.2019Ab 12
Das Elsass feiert immer Ende September mit der "Fête de la Choucroute" sein Nationalgericht: das Sauerkraut. Zu diesem Anlass kocht Dirk Hoffmann zwei seiner Lieblingsrezepte: Seeteufel im Cornflakesmantel mit Sauerkaut und einen Sauerkraut-Mango-Salat. Außerdem kommentiert Hoffmann die schrägsten Gaumenschmaus- oder Gaumengraus-Rezepte, die er mit der Zutat Sauerkraut in all den Jahren nachkochen musste. Und: Grillen weltweit / My Acker
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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