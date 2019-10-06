Die Chrom Shop Mafia - die ultimativen Truck-Tuner an der Route 66Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.10.2019: Die Chrom Shop Mafia - die ultimativen Truck-Tuner an der Route 66
91 Min.Folge vom 06.10.2019Ab 12
Von den Trucker Babes bei Kabel Eins wissen wir: Ein LKW muss viel Power haben und komfortabel sein. Amerikanischen Truckern ist eines vielleicht noch wichtiger: Chrom! Möglichst viel "Bling Bling" muss es sein. "Abenteuer Leben" hat der wohl berühmt-berüchtigsten Truckerwerkstatt der USA einen Besuch abgestattet: der "Chrom Shop Mafia". Und: Die russische Truckfahrerin / Paragraphenschlupfloch: Ärger auf der Autobahn / Zwischen Lokus und Laufsteg
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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