Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.09.2019: Tiefkühl-Perlen: Was taugt Döner aus dem Supermarkt?
Folge vom 25.09.2019
Der Döner ist unser Fast Food Nummer Eins in Deutschland. Doch kann der anatolische Sandwich-Klassiker aus dem Tiefkühlfach mit der fast 170-jährigen Tradition des Spießdöners mithalten? Experte Tarik Kara hat den Test gemacht. Und: Grüne Start-ups / Nudel-Reparatur
