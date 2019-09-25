Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Tiefkühl-Perlen: Was taugt Döner aus dem Supermarkt?

Kabel Eins
Folge vom 25.09.2019
Folge vom 25.09.2019: Tiefkühl-Perlen: Was taugt Döner aus dem Supermarkt?

42 Min.
Ab 12

Der Döner ist unser Fast Food Nummer Eins in Deutschland. Doch kann der anatolische Sandwich-Klassiker aus dem Tiefkühlfach mit der fast 170-jährigen Tradition des Spießdöners mithalten? Experte Tarik Kara hat den Test gemacht. Und: Grüne Start-ups / Nudel-Reparatur

