Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.08.2019: Pizza-WM 2019
43 Min.Folge vom 12.08.2019Ab 12
Die Pizza-Weltmeisterschaft findet dieses Jahr in Parma statt. Rund 800 "Pizzaioli" aus der ganzen Welt kämpfen um den Titel des besten Pizzabäckers! Insgesamt gibt es elf Wettkampf-Kategorien - u. a. schnellste Pizza, größte Pizza und bester Geschmack. Natürlich ist auch Deutschland vertreten mit Pizzabäcker Nicola Diana! Er tritt in der Kategorie "Pizza Classica" an - der Königsdisziplin unter den Pizzabäckern. Kann er die Jury überzeugen und sich als Neuling den Titel holen? Rechte: kabel eins
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins