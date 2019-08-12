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Abenteuer Leben am Sonntag

Pizza-WM 2019

Kabel EinsFolge vom 12.08.2019
Pizza-WM 2019

Pizza-WM 2019Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 12.08.2019: Pizza-WM 2019

43 Min.Folge vom 12.08.2019Ab 12

Die Pizza-Weltmeisterschaft findet dieses Jahr in Parma statt. Rund 800 "Pizzaioli" aus der ganzen Welt kämpfen um den Titel des besten Pizzabäckers! Insgesamt gibt es elf Wettkampf-Kategorien - u. a. schnellste Pizza, größte Pizza und bester Geschmack. Natürlich ist auch Deutschland vertreten mit Pizzabäcker Nicola Diana! Er tritt in der Kategorie "Pizza Classica" an - der Königsdisziplin unter den Pizzabäckern. Kann er die Jury überzeugen und sich als Neuling den Titel holen? Rechte: kabel eins

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