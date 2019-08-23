Grillen mit Kräutern: Josh und das Edelweiß-SteakJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.08.2019: Grillen mit Kräutern: Josh und das Edelweiß-Steak
42 Min.Folge vom 23.08.2019Ab 12
BBQ- Experte Josh Jabs ist auf dem Kräutertrip. Gesund, lecker und edel soll sein Fleisch sein. Um seine Steaks mit Bergbauernbutter, Almkräutern und Edelweiß zu verfeinern, begibt sich Josh in die Schweizer Berge nach Appenzell. Und: Die Tempel-Bar Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
