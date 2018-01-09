Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Bornemann deckt auf: Unterwegs mit dem Lebensmittelkontrolleur

Kabel Eins
Folge vom 09.01.2018
Bornemann deckt auf: Unterwegs mit dem Lebensmittelkontrolleur

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 09.01.2018: Bornemann deckt auf: Unterwegs mit dem Lebensmittelkontrolleur

43 Min.
Ab 12

Sie schauen hin, wo andere wegschauen: Axel Bornemann und Andreas Bunz sind Lebensmittelkontrolleure in Stuttgart. Nicht immer geht es gleich um Gammelfleisch oder Kakerlakenbefall, doch bei Sauberkeit und Hygiene kennen die beiden kein Pardon. "Abenteuer Leben täglich" begleitet sie bei ihren Überraschungsbesuchen. Und: Döner? Gyros? Zypern! Die Top X Gerichte

