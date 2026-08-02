Judith reist: Urlaubszwilling Thessaloniki!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.08.2026: Judith reist: Urlaubszwilling Thessaloniki!
94 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Judith Rückert sucht die Karibik für kleines Geld - und findet sie in Griechenland: auf der Halbinsel Chalkidiki. Türkisblaues Wasser, weiße Strände, versteckte Buchten auf dem Katamaran, E-Bike-Touren und lokale Spezialitäten. Taugt die Region wirklich als günstiger Karibik-Zwilling?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins