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Abenteuer Leben am Sonntag

Judith reist: Urlaubszwilling Thessaloniki!

Kabel EinsFolge vom 02.08.2026
Judith reist: Urlaubszwilling Thessaloniki!

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 02.08.2026: Judith reist: Urlaubszwilling Thessaloniki!

94 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Judith Rückert sucht die Karibik für kleines Geld - und findet sie in Griechenland: auf der Halbinsel Chalkidiki. Türkisblaues Wasser, weiße Strände, versteckte Buchten auf dem Katamaran, E-Bike-Touren und lokale Spezialitäten. Taugt die Region wirklich als günstiger Karibik-Zwilling?

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