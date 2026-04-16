Die Streetfood-Kultur AustraliensJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.04.2026: Die Streetfood-Kultur Australiens
42 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Reporter Daniel ist auf kulinarischer Entdeckungsreise und erlebt Australiens Streetfood von seiner überraschendsten Seite. Ob Spätzle mit Krokodil-Twist, traditionsreiche Meat Pies oder deutsche Bratwurst – hier trifft Vielfalt auf Kreativität.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020, Season 2022-2024, Season 2026: Kabel Eins & © Season 2020: kabel eins