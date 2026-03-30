Außergewöhnlich essen in JapanJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.03.2026: Außergewöhnlich essen in Japan
42 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Das gibt es wohl nur in Japan: Ein Grillmeister bereitet Thunfisch mit bloßen Händen zu, befeuchtet sie ständig mit kaltem Wasser und wendet so den Fisch direkt über der Flamme. Ebenso spektakulär ist Kugelfisch, dessen Zubereitung wegen seines Gifts jahrelange Ausbildung und eine Lizenz erfordert – selbst die Entsorgung der Reste ist streng geregelt. Kreativ wird es auch in der Patisserie: Kleine Kuchen mit spaghettiartigem Topping aus lila Süßkartoffel entstehen erst nach monatelanger Übung.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins