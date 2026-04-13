Spargel mal anders: Der große Hack-CheckJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.04.2026: Spargel mal anders: Der große Hack-Check
43 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Zur Spargelsaison wird es bei Profikoch Achim Müller kreativ: In seinem Hack-Check nimmt er ausgefallene Internetrezepte unter die Lupe – von herzhaften Ideen wie einem Spargel-Schnitzel-Burger bis hin zu süßen Varianten wie Kaiserschmarrn mit Spargel. Grüner und weißer Spargel stehen dabei gleichermaßen im Fokus. Auch ungewöhnliche Kombinationen wie Spargelsalat mit Gnocchi oder gefüllte Käsefladen werden getestet. Nebenbei verrät Achim praktische Tipps für die perfekte Zubereitung.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022-2024, Season 2026: Kabel Eins