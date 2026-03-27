Zwischen Tanz und Trubel: Karneval hautnahJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.03.2026: Zwischen Tanz und Trubel: Karneval hautnah
42 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Karneval in Rio de Janeiro: Dani und Denis aus München stürzen sich in die Karnevalsmengen, entdecken die besten Feiern, probieren günstiges Streetfood, feiern mit Einheimischen und lernen, sich vor Taschendieben zu schützen. Guide Camilo aus Rio de Janeiro begleitet währenddessen die Menschen, die den Karneval das ganze Jahr leben – Tänzer, Vortrommler und selbst Reinigungskräfte. Die Begeisterung steckt an, und wir zeigen, wie Touristen sie am besten erleben.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins