Verrückt nach Action: Nervenkitzel in NeuseelandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.04.2026: Verrückt nach Action: Nervenkitzel in Neuseeland
43 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Abenteuer Leben Reporter Daniel stellt sich in Neuseeland den ultimativen Herausforderungen: Mit dem Jet-Boat rast er durch enge Schluchten, trotzt starken Winden am Rand eines Hochhauses und wagt sich gesichert über den Abgrund. Beim Abseilen geht es steil nach unten, bevor er in einem riesigen Ball den Berg hinunterrollt. Der krönende Abschluss: ein spektakulärer Fallschirmsprung. Nervenkitzel, Adrenalin und atemberaubende Bilder garantiert!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022, Season 2026: Kabel Eins