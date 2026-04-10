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Abenteuer Leben täglich

Kulinarisches Melbourne: Von Croissants bis Krokodil

Kabel EinsFolge vom 10.04.2026
Kulinarisches Melbourne: Von Croissants bis Krokodil

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.04.2026: Kulinarisches Melbourne: Von Croissants bis Krokodil

43 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Melbourne wird oft als kulinarisches Zentrum gefeiert – und Reporter Daniel geht der Sache auf den Grund. In der australischen Metropole entdeckt er eine beeindruckende Bandbreite an Aromen: von herausragendem Croissant über traditionellen chinesischen Hot Pot bis hin zu intensiven indischen und mediterranen Spezialitäten. Geduld ist gefragt, sogar für ein Getränk steht er lange an. Auf seiner Reise trifft er zudem eine Influencerin, mit der er eine ungewöhnliche Delikatesse probiert: Krokodil.

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