Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.04.2026: Jugend vs. Kasslerbraten
43 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Küchenprofi Achim Müller stellt seine steile Behauptung erneut auf die Probe: Jugend kann nicht kochen! Drei junge Teilnehmer treten gegeneinander an und sollen ein klassisches Gericht zubereiten – Kasslerbraten mit Soße, grünen Klößen und Sauerkraut.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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