Mit Mini-Reparatur zum besseren PreisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.04.2026: Mit Mini-Reparatur zum besseren Preis
42 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Ein Gebrauchtwagen muss keineswegs ungepflegt wirken. Reporterin Chrissi will ihr Auto verkaufen und gönnt ihm zuvor mit Smart-Repair-Experte Markus eine Auffrischung. Mit einfachen und cleveren Methoden zeigt er, wie sich Mängel schnell beheben lassen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins