Rom jenseits der Klassiker: Geheimtipps & GenussJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.04.2026: Rom jenseits der Klassiker: Geheimtipps & Genuss
42 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Rom einmal ganz anders: Reporterin Yara erkundet mit der deutschen Insiderin Emma, die in der italienischen Hauptstadt lebt und arbeitet, besondere Geheimtipps abseits der Touristenpfade. Von einem 38 Zentimeter großen Riesenhörnchen in einer kleinen Espressobar über ein Drei-Gänge-Menü für nur 30 Euro bis hin zu einem Tiny House mit Meerblick – die beiden zeigen, wie vielseitig die Stadt sein kann. Dabei verraten sie zahlreiche Tipps für einen unvergesslichen Städtetrip mit kleinem Budget.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins