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Abenteuer Leben täglich

Rom jenseits der Klassiker: Geheimtipps & Genuss

Kabel EinsFolge vom 02.04.2026
Rom jenseits der Klassiker: Geheimtipps & Genuss

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.04.2026: Rom jenseits der Klassiker: Geheimtipps & Genuss

42 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Rom einmal ganz anders: Reporterin Yara erkundet mit der deutschen Insiderin Emma, die in der italienischen Hauptstadt lebt und arbeitet, besondere Geheimtipps abseits der Touristenpfade. Von einem 38 Zentimeter großen Riesenhörnchen in einer kleinen Espressobar über ein Drei-Gänge-Menü für nur 30 Euro bis hin zu einem Tiny House mit Meerblick – die beiden zeigen, wie vielseitig die Stadt sein kann. Dabei verraten sie zahlreiche Tipps für einen unvergesslichen Städtetrip mit kleinem Budget.

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