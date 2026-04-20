Henze und das beste Rind aus aller WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.04.2026: Henze und das beste Rind aus aller Welt
42 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Spitzenkoch Christian Henze begibt sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise, bei der sich alles um Rindfleisch dreht. Mit viel Raffinesse und neuen Ideen setzt er fünf Gerichte aus verschiedenen Teilen der Welt neu in Szene – vom klassischen Burger bis zum traditionellen Tafelspitz und würzigen Kreationen mit asiatischem Einfluss. Jede Speise bringt ihren eigenen Geschmack und ihre Herkunft zum Ausdruck. Eine genussvolle Inspiration, die zeigt, wie facettenreich Rindfleisch sein kann.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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