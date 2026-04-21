Outlet-Shopping im Test: So viel spart man wirklichJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.04.2026: Outlet-Shopping im Test: So viel spart man wirklich
42 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Outlet-Shopping verspricht große Marken zu kleinen Preisen - doch wie viel spart man wirklich? Wir besuchen zwei Outlets: eines mit Mode, Deko und Kaffee, das andere mit Fokus auf Kleidung und Schuhe. Vor Ort vergleichen wir Preise, Angebote und Atmosphäre. Welche Schnäppchen lassen sich finden? Und was sagen Kundinnen zu Auswahl, Qualität und Ersparnis?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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