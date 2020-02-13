Vorsicht, Explosionsgefahr - Polizei BremerhavenJetzt kostenlos streamen
Folge 32: Vorsicht, Explosionsgefahr - Polizei Bremerhaven
59 Min.Folge vom 13.02.2020Ab 12
Umweltgefährdend, giftig, brennbar, explosiv: Solche Transporte stoppen Matthias und Stefan der Polizei Bremerhaven. Im Hafengebiet halten die beiden einen LKW mit hoch entzündlichem Propangas an. Ausgerechnet bei den Feuerlöschern finden die Kommissare Mängel. Und:Wenn Tiere leiden oder in Not geraten, wird er gerufen: Stefan Bröckling, Gründer des Tiernotrufs Düsseldorf. Heute hat sich ein Blesshuhn in einer Angelschnur verfangen und muss aus dem See gerettet werden.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12