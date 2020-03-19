Folge 57: Handykontrollen Neubrandenburg
64 Min.Folge vom 19.03.2020Ab 12
Neubrandenburg - Wer sein Handy am Steuer bedient, bekommt es mit André Drews und Sven Felix zu tun. Die Polizisten nehmen in einem zivilen Transporter Handysünder ins Visier. Und: Zuständig für die Sicherheit der Reisenden am Kieler HBF ist die Bundespolizei. Sie haben täglich mit Betrunkenen, randalierenden Obdachlosen, dreisten Diebe und vorlauten Schwarzfahrern zu tun. Als die Deutsche Bahn sie anfordert, durchsuchen Swantje und Timo einen Zug.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12